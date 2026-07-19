В части районов Якутии ожидаются грозы и сильные дожди Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Якутии 20 июля прогнозируются кратковременные дожди, местами грозы и усиление ветра. По данным оперативного прогноза, опасных и неблагоприятных гидрометеорологических явлений не ожидается. Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Якутия».

Осадки пройдут в центральных, западных, восточных и северо-восточных районах республики. В Кобяйском и Эвено-Бытантайском районах местами прогнозируются сильные дожди.

Ветер будет умеренным, однако на арктическом побережье и при грозах возможны порывы до 16–21 м/с.

Температура воздуха ночью составит +13…+18 градусов, при прояснениях и на севере — +7…+12. Днем ожидается +21…+26 градусов, при дождях — +16…+21, на севере — +11…+16, а на юго-западе и Колыме воздух прогреется до +24…+29 градусов.

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