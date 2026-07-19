В Ленске на пять дней отключат электричество в районе КТП «Изумрудная» Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Ленске с 20 по 24 июля ежедневно с 19:00 до 21:00 будет временно ограничено электроснабжение в районе КТП «Изумрудная». Отключения связаны с плановыми ремонтными работами на объектах энергоснабжения, сообщили в ЕДДС со ссылкой на Ленские районные электрические сети Западных электрических сетей ПАО «Якутскэнерго». Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Якутия».

Под ограничение попадут дома по улицам Кудрина, 1-му и 2-му переулкам Нефтяников, а также 1-му и 2-му переулкам Энергетиков.

Энергетики отмечают, что при ухудшении погодных условий проведение работ может быть отменено.

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