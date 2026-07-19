На трассе «Вилюй» ограничили движение большегрузов Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

На федеральной автодороге А-331 «Вилюй» временно ограничено движение грузовых автомобилей массой свыше 10 тонн. Причиной стали неблагоприятные погодные условия и аномальные осадки, осложнившие дорожную обстановку в Верхневилюйском, Нюрбинском и Сунтарском районах. Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Якутия».

Ограничение действует с 10:00 19 июля на участке трассы от 660-го километра в районе села Верхневилюйск до 1150-го километра на границе Сунтарского и Мирнинского районов.

По предварительным данным, движение большегрузного транспорта будет ограничено до 09:00 23 июля, однако сроки могут быть скорректированы в зависимости от погодных условий и состояния дорожного полотна. Водителей просят учитывать ограничения при планировании маршрутов и следить за оперативной информацией дорожных служб.

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