В Амге открыли новый навес для лесопожарной спецтехники Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

В селе Амга состоялось открытие нового навеса для стоянки и обслуживания специализированной техники Амгинского авиаотделения ГБУ РС(Я) «Авиалесоохрана». Объект введен в эксплуатацию в рамках празднования Дня реки Амга и построен за счет средств «зеленых платежей». Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Якутия».

Новый навес позволит продлить срок службы лесопожарной техники и повысить ее готовность к работе в пожароопасный сезон. В церемонии открытия приняли участие заместитель председателя правительства Якутии Ольга Балабкина и министр экологии, природопользования и лесного хозяйства республики Евгений Перфильев. Во время мероприятия инспекциям государственного экологического надзора Амгинского и Усть-Алданского районов также передали новые моторные лодки, а авиаотделению — сертификат на развитие инфраструктуры.

За многолетний добросовестный труд сотрудники подразделения были отмечены благодарственными письмами. Завершилось мероприятие торжественным открытием нового объекта, который укрепит материально-техническую базу авиаотделения и повысит эффективность охраны лесов от пожаров.

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