Глава Якутии проверил ремонт школы и переселение в Айхале. Фото: Глава Республики Саха (Якутия).

Во время рабочей поездки в Мирнинский район глава Якутии Айсен Николаев посетил поселок Айхал. Первым пунктом программы стало возложение цветов к памятнику Георгию Кадзову — первому директору алмазного рудника «Айхал», сыгравшему ключевую роль в становлении поселка и развитии алмазной промышленности. Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Якутия».

Также руководитель республики проверил ход капитального ремонта школы № 23 имени Г.А. Кадзова. По информации подрядчиков, первый этап работ выполняется по графику и завершится до конца текущего года. Полностью обновить образовательное учреждение планируется в 2027 году.

Особое внимание Айсен Николаев уделил вопросу переселения граждан из аварийного жилья. Сегодня в Айхале аварийными признан 61 многоквартирный дом. Правительство Якутии совместно с администрацией Мирнинского района и компанией «АЛРОСА» прорабатывает механизмы поэтапного расселения. Глава региона поручил подготовить четкий план с конкретными сроками, чтобы жители понимали, когда смогут получить новое жилье.

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