Айхал отмечает сразу три юбилея и День алмазодобытчика. Фото: Глава Республики Саха (Якутия).

Поселок Айхал сегодня отмечает сразу несколько знаменательных дат: 65-летие со дня основания, 40-летие Айхальского горно-обогатительного комбината и День алмазодобытчика. С праздником жителей поздравил глава Якутии Айсен Николаев, отметив, что история поселка неразрывно связана с развитием алмазной отрасли республики. Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Якутия».

По словам руководителя региона, 6 августа 1961 года здесь были добыты первые айхальские алмазы, положившие начало большой истории труда и созидания. Во время недавней встречи с Президентом России Владимиром Путиным глава государства также передал слова благодарности работникам АЛРОСА за преданность своему делу и вклад в развитие страны.

Сегодня в Айхальском ГОКе трудятся около пяти тысяч человек. Одновременно продолжается развитие самого поселка: обновляется инфраструктура, ремонтируются дороги, благоустраиваются общественные пространства. Республика, Мирнинский район и компания АЛРОСА продолжат совместную работу по созданию комфортных условий для жизни северян.

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