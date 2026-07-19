В Якутии осадками размыло трассу «Устье – Кемпендяй» Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

В Сунтарском улусе Якутии из-за сильных ливней буквально смыло участок дороги, соединяющей поселения Устье и Кемпендяй. Чрезвычайное положение возникло на 25-м километре трассы, где вода размыла асфальтобетонное покрытие настолько, что проезд стал опасен для любого транспорта. Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Якутия».

По решению диспетчерской службы ГКУ «Управтодор РС(Я)», движение по этому отрезку полностью заблокировано до особого распоряжения.

Сейчас специалисты оценивают масштаб разрушений. Пока не сообщается примерных сроков восстановления движения.

Водителей просят воздержаться от поездок в этом направлении и следить за обновлениями на официальных ресурсах.

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