В Якутии сотни людей вышли на субботник в День реки Амга Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Якутии отметили День реки Амга массовым экологическим субботником. 18 июля сотни неравнодушных жителей четырех районов республики вышли на берега реки, чтобы сделать ее еще чище. Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Якутия».

Участники акции, вооружившись мешками и инвентарем, собирали бытовой мусор, пластик и отходы, накопившиеся за лето. Масштабная уборка охватила десятки километров прибрежной зоны в населенных пунктах вдоль течения Амги.

Река Амга – настоящая жемчужина Якутии. Местные жители с любовь называют ее «красавицей-рекой» за кристально чистую воду и живописные берега. Здесь обитают редкие виды флоры и фауны, а долина реки – уникальный природный объект. Сохранение ее первозданной чистоты – задача не только властей, но и каждого, кто живет на ее берегах. Субботник в День реки Амга стал важной традицией и примером бережного отношения к наследию предков.

В Майском наслеге дали старт акции, которая прошла в рамках всероссийского проекта «Вода России». Участники отметили, что такие мероприятия не только делают реку чище, но и объединяют людей.

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