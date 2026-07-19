В Якутске на две недели перекрыли улицу Петровского Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

В Якутске в эти выходные действуют сразу два ограничения движения транспорта. Участок улицы Петровского – от дома №11/1 по улице Ойунского до пересечения с Петровского – закрыт с 18 июля по 1 августа. Там идут работы по выносу сетей газопровода высокого и низкого давления в рамках капремонта Ойунского. Пока перекрытие будет действовать почти две недели – водителям стоит искать другие маршруты. Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Якутия».

Кроме того, до 19 июля включительно ограничено движение на участке улицы 50 лет Советской Армии – от дома №30 до дома №34. Здесь проходят работы в рамках капитального ремонта. Перекрытие действует только в воскресенье.

Горожан просят с пониманием отнестись к временным неудобствам и планировать маршруты заранее.

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