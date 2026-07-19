В Якутске у мужчины на улице похитили телефон Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Якутии за минувшие сутки зарегистрировано 3 преступления, все проверки и расследования находятся на контроле прокуратуры. В Якутске на улице Челюскина у мужчины открыто, но без насилия, похитили сотовый телефон – подозреваемого уже установили. Об этом сообщает «Комсомольская правда» - Якутия» со ссылкой на прокуратуру региона.

В Мирнинском районе, в поселке Чернышевский, со склада пропали стержневые обмотки – и здесь подозреваемые тоже найдены. Также в столице республики угнан автомобиль Toyota Nadia – подозреваемого задержали.

Дорожно-транспортных происшествий со смертельным исходом не зарегистрировано. Однако в Якутске на круговом движении по Вилюйскому тракту женщина 1998 года рождения за рулем Mitsubishi Lancer не справилась с управлением, врезалась в опору освещения и перевернулась. В результате аварии с травмами госпитализирована пассажирка 1997 года рождения.

Всего за сутки задержаны 14 водителей, управлявших транспортом в состоянии опьянения.

Наши соцсети: Телеграм-канал, Вконтакте, Одноклассники.

Обратиться в редакцию можно по телефону 8-914-197-70-04, а также по электронной почте tatiana.tsvenger@phkp.ru