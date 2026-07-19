В Якутии зафиксированы лесные пожары общей площадью более 3,5 тысячи га Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

В Якутии сохраняется напряженная лесопожарная обстановка. На утро 19 июля в зонах авиационного и наземного мониторинга продолжают действовать сразу несколько крупных очагов. Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Якутия».

Самая сложная ситуация – в Усть-Майском районе, где горят три участка общей площадью 943 га, 885 га и 105 га. На их тушении задействованы десятки парашютистов-десантников Авиалесоохраны и лесопожарных служб Якутлесресурса. Также крупный пожар бушует в Амгинском районе – его площадь достигла 1 622 га, и там работают 59 огнеборцев.

Есть и хорошие новости: часть пожаров удалось локализовать. В Томпонском районе остановлено распространение огня на 63 га, в Чурапчинском – на 1,2 га, в Усть-Майском – на 45 га. На этих участках продолжаются работы по окарауливанию и дотушиванию.

Всего в тушении задействованы 204 специалиста ПДПС Авиалесоохраны, 146 сотрудников Якутлесресурса и 7 единиц спецтехники. Режим чрезвычайной ситуации в лесах сохраняется на части территорий, где введен строгий запрет на посещение лесов.

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