В Якутии жильцов аварийных домов выселили, не предоставив новых квартир Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Якутии продолжается резонансная история с расселением аварийного жилья в поселке Зырянка Верхнеколымского района. Несмотря на то, что несколько многоквартирных домов были признаны непригодными для проживания из-за высокой степени износа, разрушения несущих конструкций и неисправности инженерных систем, жильцы так и не получили нового жилья. Более того, в некоторых случаях граждан принудительно выселили из их квартир, не предоставив альтернативы. Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Якутия».

Одна из женщин, чей дом был снесен, была вынуждена переехать в другой регион.

Уголовное дело по факту нарушения прав жильцов было заведено в декабре 2025 года по поручению председателя Следственного комитета России Александра Бастрыкина. Однако расследование затянулось, и в центральный аппарат поступило новое обращение от пострадавших. Теперь глава СК поручил исполняющему обязанности руководителя СУ СК России по Якутии Шихбале Амирсеидову ускорить следствие и доложить о результатах, а также о работе по восстановлению прав граждан на благоустроенное жилье. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате.

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