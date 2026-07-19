В Якутии вахтовик три дня воровал наушники из магазина, а потом потерял Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

В Мирнинском районе Якутии раскрыта серия краж из магазина цифровой техники. В дежурную часть обратились сотрудники торговой точки, заявившие о пропаже трех пар беспроводных наушников. Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Якутия».

Оперативники Управления уголовного розыска МВД по Якутии вместе с коллегами из Мирнинского района быстро вышли на след подозреваемого. Им оказался 44-летний уроженец Якутска, который уже привлекался к ответственности за кражи. В этот раз он приехал в район на вахтовую работу – и перед отъездом несколько раз заглянул в магазин техники.

Все происходило в течение трех дней – злоумышленник пользовался тем, что продавцы-консультанты были заняты, и незаметно похищал наушники. После этого он вернулся в Якутск, где его и задержали полицейские.

На допросе подозреваемый признался в содеянном, но заявил, что все похищенные наушники он потерял. Тем не менее, на него завели уголовное дело по статье «Кража». Санкции статьи предусматривают наказание вплоть до двух лет лишения свободы.

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