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НовостиОбщество18 июля 2026 23:36

Авиакомпания «Якутия» вновь переносит рейсы на двое суток

Пассажирам придется скорректировать планы
Ася РУДКИС
Авиакомпания «Якутия» вновь переносит рейсы на двое суток

Авиакомпания «Якутия» вновь переносит рейсы на двое суток

Фото: Мария ЛЕНЦ. Перейти в Фотобанк КП

Авиакомпания «Якутия» вновь вносит изменения в расписание рейсов, задерживая вылеты на срок от нескольких часов до почти двух суток. Самый длительный перенос коснулся рейса ЯК473 Якутск – Москва – Сочи, который должен был вылететь 18 июля в 07:40, а теперь отправляется только 19 июля в 23:40 – задержка почти на 40 часов. Еще один рейс на Сочи, запланированный на 20 июля, сдвинут с 07:40 на 01:00 21 июля. Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Якутия».

Рейс ЯК467 Якутск – Екатеринбург – Санкт-Петербург перенесен с 09:20 19 июля на 23:00 того же дня. Рейс ЯК9497 Якутск – Благовещенск сдвинут с 13:00 на 19:50 20 июля. Также изменения коснулись обратных рейсов: ЯК488 Санкт-Петербург – Якутск переносится с 16:35 21 июля на 21:50, а рейс ЯК487 Якутск – Санкт-Петербург – с 13:20 21 июля на 11:25 22 июля.

Авиакомпания не раскрывает конкретные причины. Пассажирам рекомендуется внимательно следить за обновлениями на официальном сайте перевозчика и в аэропортах, а также заранее уточнять новое время вылета.

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