Авиакомпания «Якутия» вновь переносит рейсы на двое суток Фото: Мария ЛЕНЦ. Перейти в Фотобанк КП

Авиакомпания «Якутия» вновь вносит изменения в расписание рейсов, задерживая вылеты на срок от нескольких часов до почти двух суток. Самый длительный перенос коснулся рейса ЯК473 Якутск – Москва – Сочи, который должен был вылететь 18 июля в 07:40, а теперь отправляется только 19 июля в 23:40 – задержка почти на 40 часов. Еще один рейс на Сочи, запланированный на 20 июля, сдвинут с 07:40 на 01:00 21 июля. Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Якутия».

Рейс ЯК467 Якутск – Екатеринбург – Санкт-Петербург перенесен с 09:20 19 июля на 23:00 того же дня. Рейс ЯК9497 Якутск – Благовещенск сдвинут с 13:00 на 19:50 20 июля. Также изменения коснулись обратных рейсов: ЯК488 Санкт-Петербург – Якутск переносится с 16:35 21 июля на 21:50, а рейс ЯК487 Якутск – Санкт-Петербург – с 13:20 21 июля на 11:25 22 июля.

Авиакомпания не раскрывает конкретные причины. Пассажирам рекомендуется внимательно следить за обновлениями на официальном сайте перевозчика и в аэропортах, а также заранее уточнять новое время вылета.

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