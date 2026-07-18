В двух районах Якутии 19 июля ожидаются сильные дожди Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

19 июля в Якутии опасные и неблагоприятные природные явления не прогнозируются. Вместе с тем в ряде районов республики ожидаются кратковременные дожди и грозы. Подробнее - в материале «КП» - Якутия».

По данным синоптиков, осадки пройдут в центральных, западных, восточных и северо-восточных районах. В Кобяйском и Эвено-Бытантайском районах местами прогнозируются сильные дожди. Ветер будет умеренным, однако на арктическом побережье и при грозах его порывы могут достигать 16–21 м/с.

Температура воздуха ночью составит от +13 до +18 градусов, при прояснении и на севере — +7…+12. Днем ожидается +21…+26 градусов, при дождях — +16…+21, на севере — +11…+16, а на юго-западе и Колыме воздух прогреется до +24…+29 градусов.

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