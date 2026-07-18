Прокуратура подтвердила нарушения при расселении аварийного дома в Якутске Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Прокуратура подтвердила нарушения при расселении аварийного дома №28 на улице Лонгинова в Якутске после обращения Народного фронта. Ранее общественники сообщали, что деревянный дом 1962 года постройки, который должны были расселить еще до 2023 года, продолжает оставаться жилым, несмотря на аварийное состояние. Подробнее - в материале «КП» - Якутия».

Проверка показала, что здание действительно признано аварийным, однако его не включили ни в действующую программу переселения, ни в планы до 2028 года. В результате бюджетные средства на предоставление нового жилья жителям не предусмотрены.

Кроме того, экспертиза подтвердила, что дальнейшее проживание в доме представляет угрозу для жизни и здоровья. Прокуратура также установила, что уполномоченные органы не приняли решение об изъятии земельного участка и жилых помещений, что является обязательным этапом процедуры расселения.

По итогам проверки прокуратура внесла представление в адрес Департамента жилищных отношений. Народный фронт заявил, что продолжит контролировать ситуацию, а в случае отсутствия реальных мер вопрос может быть решен в судебном порядке.

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