После вмешательства прокуратуры работникам выплатили 1,7 млн рублей Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Якутске после вмешательства прокуратуры погашена задолженность по заработной плате перед сотрудниками автономной некоммерческой организации «Развитие системы подготовки кадров в IT-сфере «Школа 21. Якутия». Подробнее - в материале «КП» - Якутия».

Проверка надзорного ведомства установила, что перед 11 работниками организации образовалась задолженность по оплате труда на общую сумму более 1,7 млн рублей.

По требованию прокуратуры города Якутска нарушения трудового законодательства были устранены в полном объеме. Работодателем задолженность по заработной плате полностью погашена, а сотрудники получили причитающиеся им выплаты.

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