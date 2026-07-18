Борец из Томпонского района выступит на чемпионате России. Фото: Официальный канал районной администрации МР "Томпонский район"

Представитель Томпонского района Яков Павлов примет участие в чемпионате России по вольной борьбе, который пройдет с 30 июля по 1 августа в Москве. Якутский спортсмен выступит в весовой категории до 61 килограмма, где соберутся сильнейшие борцы страны. Подробнее - в материале «КП» - Якутия».

Сейчас Яков Павлов проходит заключительный этап подготовки в составе основной сборной команды республики. Тренировочный процесс проходит в Центре спортивной подготовки «Триумф» в Якутске, где спортсмены готовятся к главному национальному старту сезона.

Яков Павлов является победителем и призером международных и всероссийских турниров. Лучшим результатом борца на чемпионате России остается пятое место. Предстоящие соревнования станут для него очередной возможностью побороться за награды и место в составе национальной сборной.

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