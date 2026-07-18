Транспорт Якутии работает без сбоев на фоне ситуации с топливом Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Предприятия транспортного комплекса Якутии продолжают работу в штатном режиме и обеспечены необходимыми запасами топлива. Для оперативного решения вопросов, связанных с топливообеспечением, в Министерстве транспорта и дорожного хозяйства республики действует специальный ведомственный штаб. Подробнее - в материале «КП» - Якутия».

Все виды пассажирских перевозок выполняются без отклонений от графика. Авиарейсы, железнодорожное и автобусное сообщение, а также паромные переправы работают по расписанию. Без сбоев осуществляется и движение теплоходов на социально значимом маршруте Якутск — Нижний Бестях.

Для бесперебойной работы речного транспорта утвержден специальный механизм обеспечения топливом. Оперативный штаб Минтранса Якутии продолжает координировать действия предприятий транспортно-дорожного комплекса, взаимодействует с перевозчиками и контролирует топливный баланс, чтобы обеспечить стабильную работу всей транспортной системы республики.

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