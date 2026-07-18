Жители трех улиц в Ленске частично останутся без света 20-24 июля Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Ленске с 20 по 24 июля энергетики проведут плановые ремонтные работы, из-за которых несколько домов временно останутся без электричества. Подробнее - в материале «КП» - Якутия».

Отключения будут проходить ежедневно в будние дни с 09:30 утра до 18:00 вечера. В зону временного ограничения электроснабжения попадают несколько адресов. Без света в эти часы останутся жители домов 45 Б, 45 В, 45 Г и 45 Д по улице Заозерной, домов с первого по седьмой по улице Тамбовской, а также дом 5 А и 7 по улице Урицкого. Жильцам этих домов стоит заранее спланировать свои дела с учетом того, что в дневное время розетки будут обесточены.

Энергетики обращают внимание на то, что график работ могут скорректировать погодные условия. За дополнительной информацией можно обращаться по телефонам: 8(41137)23-112, 30750, 22-112, 89294601112 и 89143073188.

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