Дороги перекроют на время «Drivee Якутского полумарафона 2026» 18-19 июля. Фото: дорожно-транспортная служба Якутска

В Якутске с вечера 18 июля и до глубокой ночи 19 июля будет временно ограничено движение транспорта. Причина - проведение физкультурно-оздоровительного мероприятия «Drivee Якутский полумарафон 2026», под который выделили трассу в центре и на окраине города. Подробнее - в материале «КП» - Якутия».

Ограничения начнут действовать с 21:30 18 июля и продлятся до 02:00 19 июля. Для проезда машин закроют три участка дорог.

В перечень попала улица Лермонтова на отрезке от улицы Кирова до Вилюйского тракта. Также нельзя будет проехать по самому Вилюйскому тракту, начиная от улицы Лермонтова и вплоть до кольцевой развязки с Окружным шоссе. Кроме того, под ограничение попадает часть Окружного шоссе от упомянутой кольцевой развязки до дома номер 51. Водителей просят заранее продумать свои маршруты.

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