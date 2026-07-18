Суд Якутии обязал выплатить 1,3 миллиона рублей за снос дома без согласия

Верховный суд Якутии обязал выплатить 1,3 млн рублей за снос дома без согласия Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Верховный суд Республики Саха оставил в силе решение о взыскании с администрации поселка Чернышевский более 1,3 миллиона рублей в пользу местной жительницы. Причиной разбирательства стал снос ее жилья, произведенный чиновниками без уведомления собственницы и без выплаты какой-либо компенсации. Подробнее - в материале «КП» - Якутия».

Женщина приобрела квартиру в 2008 году и оформила на нее право собственности. Спустя несколько лет здание было отключено от инженерных коммуникаций и снесено. Владелица утверждала, что не получала от администрации никаких предупреждений о предстоящем демонтаже и не давала на него согласия. В ответ на это она подала иск в Мирнинский районный суд с требованием возместить материальный ущерб в размере кадастровой стоимости утраченного жилья.

Представители поселковой администрации настаивали, что дом, построенный в 1962 году, был признан аварийным еще в 2007 году, а к моменту сноса он уже находился в полуразрушенном состоянии. Они также заявляли, что собственница знала о планах по ликвидации здания и не возражала против них, а также пропустила срок исковой давности для обращения в суд.

Однако в ходе разбирательства выяснилось, что в Едином государственном реестре недвижимости отсутствовали какие-либо отметки о признании дома аварийным или непригодным для проживания. Это означало, что покупательница не могла знать о статусе здания на момент приобретения квартиры. Суд установил, что процедура изъятия жилья с предварительным и равноценным возмещением была грубо нарушена: дом снесли, а собственница не получила ни копейки.

Поскольку рыночная стоимость объекта не была определена, суд назначил оценочную экспертизу. Специалисты установили, что на момент сноса квартира стоила 1 040 000 рублей с учетом износа, а на текущую дату ее цена выросла до 2 631 000 рублей. Опираясь на статью 32 Жилищного кодекса РФ, суд взыскал с администрации сумму, равную кадастровой стоимости жилья - 1 338 573 рубля 55 копеек. Право собственности истицы на утраченное помещение было прекращено.

Администрация попыталась обжаловать это решение в апелляционном порядке, но судебная коллегия Верховного суда Якутии не нашла оснований для его отмены. Судьи подчеркнули, что жилищные права женщины были нарушены: как добросовестный приобретатель, она не знала и не могла знать о признании дома аварийным из-за отсутствия соответствующих сведений в ЕГРН. Кроме того, процедура изъятия жилья с предварительным возмещением не была соблюдена. Решение вступило в законную силу.

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