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НовостиОбщество18 июля 2026 3:41

Суд Якутии обязал выплатить 1,3 миллиона рублей за снос дома без согласия

Жительница Чернышевского получит компенсацию за квартиру, которую снесли без предупреждения
Евгений ПРУДКОВ
Верховный суд Якутии обязал выплатить 1,3 млн рублей за снос дома без согласия

Верховный суд Якутии обязал выплатить 1,3 млн рублей за снос дома без согласия

Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Верховный суд Республики Саха оставил в силе решение о взыскании с администрации поселка Чернышевский более 1,3 миллиона рублей в пользу местной жительницы. Причиной разбирательства стал снос ее жилья, произведенный чиновниками без уведомления собственницы и без выплаты какой-либо компенсации. Подробнее - в материале «КП» - Якутия».

Женщина приобрела квартиру в 2008 году и оформила на нее право собственности. Спустя несколько лет здание было отключено от инженерных коммуникаций и снесено. Владелица утверждала, что не получала от администрации никаких предупреждений о предстоящем демонтаже и не давала на него согласия. В ответ на это она подала иск в Мирнинский районный суд с требованием возместить материальный ущерб в размере кадастровой стоимости утраченного жилья.

Представители поселковой администрации настаивали, что дом, построенный в 1962 году, был признан аварийным еще в 2007 году, а к моменту сноса он уже находился в полуразрушенном состоянии. Они также заявляли, что собственница знала о планах по ликвидации здания и не возражала против них, а также пропустила срок исковой давности для обращения в суд.

Однако в ходе разбирательства выяснилось, что в Едином государственном реестре недвижимости отсутствовали какие-либо отметки о признании дома аварийным или непригодным для проживания. Это означало, что покупательница не могла знать о статусе здания на момент приобретения квартиры. Суд установил, что процедура изъятия жилья с предварительным и равноценным возмещением была грубо нарушена: дом снесли, а собственница не получила ни копейки.

Поскольку рыночная стоимость объекта не была определена, суд назначил оценочную экспертизу. Специалисты установили, что на момент сноса квартира стоила 1 040 000 рублей с учетом износа, а на текущую дату ее цена выросла до 2 631 000 рублей. Опираясь на статью 32 Жилищного кодекса РФ, суд взыскал с администрации сумму, равную кадастровой стоимости жилья - 1 338 573 рубля 55 копеек. Право собственности истицы на утраченное помещение было прекращено.

Администрация попыталась обжаловать это решение в апелляционном порядке, но судебная коллегия Верховного суда Якутии не нашла оснований для его отмены. Судьи подчеркнули, что жилищные права женщины были нарушены: как добросовестный приобретатель, она не знала и не могла знать о признании дома аварийным из-за отсутствия соответствующих сведений в ЕГРН. Кроме того, процедура изъятия жилья с предварительным возмещением не была соблюдена. Решение вступило в законную силу.

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