В Алданском и Нерюнгринском районах выросли суточные нормы продажи топлива Фото: Даниил ОПАРИН. Перейти в Фотобанк КП

С 18 июля на автозаправочных станциях, относящихся к Томмотской нефтебазе, были пересмотрены суточные лимиты на реализацию горючего для Алданского и Нерюнгринского районов. Как сообщили в пресс-службе регионального правительства, это решение принято во исполнение поручения председателя правительства Якутии Кирилла Бычкова. Основная цель - стабилизировать ситуацию с обеспечением топливом в южной части республики. Подробнее - в материале «КП» - Якутия».

Корректировки затронули бензин марки АИ-95 и дизельное топливо. Согласно распоряжению компании «Саханефтегазсбыт», на всех АЗС нефтебазы установлены предельные объемы продаж: бензин АИ-92 остался на прежнем уровне - до девяти тонн в сутки, бензин АИ-95 увеличен с 20 до 27 тонн в сутки, дизель - с 34 до 45 тонн в сутки. Эти нормы распространяются как на частных лиц, так и на организации.

Власти республики продолжают работу по нормализации поставок нефтепродуктов. По поручению главы Якутии Айсена Николаева правительство региона совместно с федеральными структурами и нефтяными компаниями наращивает объемы поставок и восстанавливает необходимые запасы топлива.

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