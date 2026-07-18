Вахтовик три дня подряд обворовывал магазин техники в Мирнинском районе Фото: Евгений ПРУДКОВ.

В Мирнинском районе оперативники уголовного розыска раскрыли серию краж из магазина цифровой и бытовой техники. Из торгового зала пропали три пары беспроводных наушников, о чем администрация сразу сообщила в дежурную часть полиции. Подробнее - в материале «КП» - Якутия».

На поиски вора ориентировали сотрудников Управления уголовного розыска республиканского МВД и их коллег из Мирнинского района. Личность и местонахождение подозреваемого удалось установить довольно быстро. Им оказался 44-летний уроженец Якутска, который ранее уже имел проблемы с законом за кражу. Выяснилось, что мужчина приехал в Мирнинский район на вахту. Перед самым отъездом домой он несколько раз заходил в один и тот же магазин техники.

Вахтовик выбирал моменты, когда продавцы отвлекались на других покупателей или были заняты своими делами, и незаметно похищал с витрины беспроводные наушники. Так мужчина наведывался в торговую точку в течение трех дней подряд. Сразу после этого он уехал обратно в Якутск, где его и задержали оперативники. На допросе задержанный заявил, что все похищенное он где-то потерял. В отношении него открыто уголовное дело, максимальное наказание по которой составляет до двух лет лишения свободы.

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