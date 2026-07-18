В Якутске перекрыли участок улицы 50 лет Советской Армии. Фото: дорожно-транспортная служба Якутска

В Якутске сегодня, 18 июля, временно остановят движение транспорта по улице 50 лет Советской Армии. Причина перекрытия - капитальный ремонт дороги. Подробнее - в материале «КП» - Якутия».

Проехать нельзя будет по небольшому отрезку от дома № 30 до дома № 34. Ограничение продлится до 19 июля. Все это время на данном участке будет работать строительная техника, поэтому сквозной проезд для машин полностью закроют.

Городские службы просят автомобилистов заранее продумывать альтернативные маршруты движения, чтобы не терять время в пробках и не создавать лишних заторов на соседних улицах. Обращайте внимание на временные дорожные знаки, которые выставят в районе проведения работ.

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