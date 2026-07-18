Психологи Якутии помогли более чем 360 участникам СВО и их близким Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

За минувшую неделю психологи республики провели около 420 разных встреч и занятий для участников специальной военной операции и их родных. Всего поддержку получили больше 360 человек. Подробнее - в материале «КП» - Якутия».

С людьми работали не только в самой Якутии, но и за ее пределами. Например, специалисты выезжали по госпитальному направлению в Ростов-на-Дону. Как рассказал на брифинге 17 июля директор Якутского республиканского психологического центра Владимир Скрябин, бойцам и их близким проводили первичные и повторные консультации, а также организовывали индивидуальные и групповые беседы.

Владимир Скрябин напомнил, что в главном центре Якутска и в филиалах по районам можно быстро и без денег попасть к специалистам, которые имеют опыт госпитальной работы. Людям предлагают пройти тесты, получить разъяснения и просто поговорить. Кроме того, в Якутске есть специальное нейрофизиологическое оборудование, помогающее справляться с последствиями боевого посттравматического стресса. Записаться на прием можно по телефону 8 (4112) 31-91-09 в рабочие часы. Также по всей республике действует круглосуточный телефон доверия: 8-800-100-35-50 или короткий номер 122, после чего нужно нажать 6 и 2.

Обратиться за помощью можно анонимно. Все разговоры строго конфиденциальны, помощь оказывают не только по направлению СВО. Для самих участников спецоперации, подтвержденных членов их семей, а также по другим кризисным ситуациям услуги центра бесплатны.

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