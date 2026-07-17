Грозы и сильные дожди вновь обрушатся на Якутию 18 июля Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Нестабильная погода продолжится в Якутии 18 июля. По информации синоптиков, в субботу в Алданском, Олекминском, Верхоянском, Эвено-Бытантайском и частично в Томпонском районах ожидается дождь, местами сильный. Кроме того, кратковременные дожди обещают в центре, на западе и по нижней Лене. Не исключены грозы.

Ветер ожидается умеренный, однако при грозах и на побережье порывы ветра могут достигать 17-22 метров в секунду.

Ночью температура воздуха составит от +14 до +19 градусов. На севере и северо-востоке, а также при прояснениях похолодает до 8-13 градусов. Местами температура опустится до +3...+8 градусов.

Днем в среднем будет от +23 до +28 градусов. При дождях прохладнее - от +16 до +21 градуса. Еще свежее будет на севере - от +11 до +16 градусов.

Наши соцсети: Телеграм-канал, Вконтакте, Одноклассники.

Обратиться в редакцию можно по телефону 8-914-197-70-04, а также по электронной почте tatiana.tsvenger@phkp.ru