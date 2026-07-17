В Кузбассе хирурги спасли новорожденного с редким пороком Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Кемеровской областной детской клинической больнице имени Юрия Атаманова успешно выходили младенца с атрезией пищевода - тяжелым врожденным пороком, при котором пищевод заканчивается слепым мешком и не соединяется с желудком, из-за чего еда и слюна попадают в дыхательные пути, вызывая тяжелую пневмонию и угрозу асфиксии. Ребенок родился в Новокузнецке, но из-за критического состояния был экстренно переведен в кемеровский стационар, пишет VSE42.Ru.

На вторые сутки жизни бригада хирургов провела сложную операцию по восстановлению проходимости пищевода. Вмешательство завершилось успешно, а в послеоперационном периоде медикам удалось стабилизировать состояние новорожденного без осложнений. Сейчас малыш полностью здоров и уже выписан домой. История спасения стала возможной благодаря слаженной работе мультидисциплинарной команды врачей, включая неонатологов, реаниматологов и детских хирургов.