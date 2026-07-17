В Якутске временно перекроют улицу Ленскую для капитального ремонта. Фото: Городская дорожно-транспортная служба Якутска

С 22 июля по 30 сентября 2026 года будет полностью прекращено движение транспорта на участке улицы Ленская от дома №18 до пересечения с улицей Петра Алексеева. Подробнее в материале «КП» - Якутия».

Ограничение вводится в связи с проведением комплекса строительно-монтажных работ в рамках капитального ремонта дорожного покрытия. Водителей просят заранее планировать маршруты с учетом временных неудобств и быть внимательными на прилегающих территориях.

Из-за ремонта изменится движение автобусов по маршрутам №5, 7, 12, 17, 19, 41 и 209. Автобусы будут ездить в объезд улицы Ленской.

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