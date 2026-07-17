Суд оправдал жителя Ленска по делу о гибели человека Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

15 июля 2026 года Ленский районный суд на основе оправдательного вердикта коллегии присяжных заседателей признал 26-летнего местного жителя невиновным в совершении преступления по части 4 статьи 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего». Подробнее в материале «КП» - Якутия».

Следствие утверждало, что в ночь с 12 на 13 июля 2025 года на улице Пролетарской между обвиняемым и погибшим произошел конфликт, в ходе которого подсудимый якобы нанес оппоненту не менее трех ударов руками в голову. От полученной закрытой черепно-мозговой травмы мужчина скончался на месте. Однако сам обвиняемый с самого начала категорически отрицал свою причастность к инциденту.

Дело рассматривалось с участием присяжных по ходатайству защиты. 13 июля 2026 года коллегия вынесла вердикт о непричастности подсудимого к совершению преступления. В соответствии с этим решением суд оправдал молодого человека за недоказанностью вины и немедленно освободил его из-под стражи в зале суда. За оправданным признано право на реабилитацию, включая возмещение имущественного вреда и устранение последствий морального вреда. Приговор пока не вступил в законную силу и может быть обжалован сторонами в апелляционном порядке.

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