В районах Якутии продолжается отпуск дизтоплива для кормозаготовки Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В республике идет плановое обеспечение сельхозтоваропроизводителей дизельным топливом для нужд кормозаготовительной кампании. На первом этапе между аграриями 19 районов и города Якутска распределено 844,5 тонны, что составляет около 20% от июльской потребности. По мере поступления новых партий нефтепродуктов дополнительные объемы будут направляться в муниципалитеты согласно заявкам. Подробнее в материале «КП» - Якутия».

В Верхневилюйском районе хозяйства сел Хоро, Онхой и Мэйик уже получают топливо на АЗС в селе Хоро. По состоянию на 16 июля в улус поступило 40 тонн дизеля, из которых сельхозпроизводителям отпущено более 2 тысяч литров. Первым 100 литров получил владелец личного подсобного хозяйства из села Кентик Николай Кырджагастыров, у которого около 20 голов КРС и лошади. Отпуск ведется по спискам, утвержденным главами наслегов.

В Амгинском районе на июль выделено 50 тонн топлива, из которых 30 тонн отпускаются через АЗС «Саханефтегазсбыта» и 20 тонн через заправки «Туймаада-нефть». Получить горючее смогут предприятия, фермеры и владельцы ЛПХ, включенные в списки. В Мегино-Кангаласском районе на АЗС в селе Майя дизель отпускается без очередей, бензин реализуется с ограничением до 30 литров, по топливным картам без лимита. На заправках «Сибойл» дизель можно приобрести до 40 литров за один раз. Для сенокосчиков организована возможность покупки крупных партий по заявкам наслегов.

Напомним, что порядок отпуска топлива в специализированную тару утвержден совместным приказом Минсельхоза и МинГОБЖ, документ доведен до всех муниципальных образований.

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