В Ленске временно перекроют участок улицы Победы для капитального ремонта Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В связи с капитальным ремонтом дорожного полотна в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни» с 17 июля вводится временное ограничение движения транспорта на участке улицы Победы от пересечения с улицей Якутской до улицы Первомайской. На время работ изменяются маршруты общественного транспорта и переносится остановочный пункт, расположенный на перекрытом отрезке. Подробнее в материале «КП» - Якутия».

Автобусы маршрутов номер 2, 3, 4, 5 и 102 будут следовать по улице Ленина до остановки в районе почты, затем поворачивать на Первомайскую, после чего двигаться по улицам Орджоникидзе, Пролетарской, Дзержинского, Якутской и вновь выходить на Победы. Остановка Сахателеком на время ремонта перенесена на улицу Дзержинского, в район Многофункционального центра «Мои документы» и магазина «Дед Мороз». Зона работ ограждена сигнальными лентами и запрещающими знаками.

Полное восстановление движения запланировано до 28 августа 2026 года. Водителей просят быть внимательными и заранее прокладывать маршруты с учетом введенных ограничений.

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