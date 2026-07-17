В Якутске мужчина предстанет перед судом за покушение на убийство знакомого Фото: Прокуратура РС(Я).

Прокуратура Якутска утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении местного жителя, который 9 мая 2026 года в дневное время в состоянии алкогольного опьянения в квартире на улице Крупской в ходе ссоры нанес своему знакомому четыре ножевых удара в область груди. Подробнее в материале «КП» - Якутия».

Решив, что потерпевший скончался, нападавший прекратил свои действия и ушел в другую комнату, однако мужчина выжил и смог самостоятельно вызвать скорую помощь. Обвиняемый полностью признал свою вину и пояснил, что преступление совершил на почве конфликта, усугубленного состоянием опьянения. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

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