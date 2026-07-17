Два якутских выпускника набрали 100 баллов после пересдачи ЕГЭ. Фото: канал Айсена Николаева

В Якутии общее количество стобалльников достигло 30 человек. Двое выпускников смогли получить высший балл после пересдачи единого государственного экзамена по математике профильного уровня. Информацию об этом сообщил глава республики Айсен Николаев в своем официальном канале. Подробнее в материале «КП» - Якутия».

Ярослав Белоусов, обладатель золотой медали, ранее побеждал в межрегиональном химическом турнире, становился призером регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников по химии и Политической олимпиады Якутии. Он сумел повысить свою оценку с 76 до 100 баллов. Эрчим Юмшанов, учащийся Республиканского лицея-интерната, также добился успеха, увеличив результат с 86 до 100 баллов.

По словам Айсена Николаева, возможность повторно сдать один из экзаменов появилась в 2024 году по предложению президента России Владимира Путина. Глава региона отметил, что практический итог этого решения очевиден: Ярослав прибавил 24 балла, а Эрчим - 14. Он подчеркнул, что это наглядно демонстрирует, насколько значима для школьников возможность еще раз проявить свои знания и убедиться в собственных силах.

В республике по распоряжению Айсена Николаева каждому стобалльнику вручают сертификат на 100 тысяч рублей. 10 июля глава Якутии уже передал 28 таких сертификатов, общая сумма выплат составила почти 3 миллиона рублей.

Наши соцсети: Телеграм-канал, Вконтакте, Одноклассники.

Обратиться в редакцию можно по телефону 8-914-197-70-04, а также по электронной почте tatiana.tsvenger@phkp.ru