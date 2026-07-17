Водолазы нашли тело 22-летнего парня в протоке реки Лены у села Хатассы. Фото: Служба спасения Якутии

16 июля водолазы Службы спасения республики обнаружили в протоке реки Лены под селом Хатассы тело 22-летнего мужчины. Подробнее - в материале «КП» - Якутия».

О трагедии стало известно только утром 16 июля, но по словам родственников, молодой человек пропал еще в понедельник, 13 июля. Сожительница погибшего забила тревогу во вторник, когда он так и не вернулся домой. Женщина приехала на берег и увидела там его одежду и личные вещи, после чего немедленно обратилась за помощью к спасателям.

В четверг утром к поискам приступили четыре водолаза Службы спасения Якутии во главе со старшим Юрием Юргиным. Для обследования акватории реки специалисты задействовали моторную лодку и гидролокатор бокового обзора. Тело молодого человека было найдено неподалеку от берега на глубине пяти метров. Сейчас сотрудники компетентных органов проводят проверку.

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