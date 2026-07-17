Не учел состояние машины: водитель разбился на трассе «Лена»

В Нерюнгринском районе водитель погиб при опрокидывании в кювет. Фото: ГАИ Якутии

В Нерюнгринском районе 15 июля произошло ДТП, в котором погиб человек. Авария случилась в 13 часов 47 минут на 350-м километре плюс 600 метров федеральной автомобильной дороги А-360 «Лена». Подробнее - в материале «КП» - Якутия».

По предварительным данным, мужчина 1987 года рождения управлял автомобилем марки «Хонда CR-V». Он двигался со скоростью, которая превышала установленное ограничение. Кроме того, водитель не принял во внимание состояние транспортного средства и дорожные условия, которые не позволяли постоянно контролировать движение машины.

В итоге автомобиль съехал с дороги в кювет и опрокинулся. Полученные травмы оказались несовместимы с жизнью, водитель скончался на месте аварии еще до того, как приехала бригада скорой помощи. Сейчас по данному факту ДТП проводится проверка, сотрудники полиции выясняют все обстоятельства случившегося.

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