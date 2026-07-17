Три лесных пожара на площади 170 гектаров потушили в Якутии. Фото: Авиалесоохрана Якутии

17 июля заместитель министра экологии, природопользования и лесного хозяйства Якутии Андрей Коноплев и начальник Якутской базы авиационной охраны лесов Владимир Леонов провели совещание с руководителями авиаотделений по видеоконференцсвязи. Подробнее - в материале «КП» - Якутия».

На встрече обсудили текущую лесопожарную обстановку, наличие и распределение сил и средств, а также меры по усилению группировок на наиболее сложных участках. Сейчас в лесах республики задействованы 383 человека и три единицы техники.

По состоянию на восемь утра 17 июля за сутки ликвидировали три лесных пожара. Общая площадь, пройденная огнем, составила 170 гектаров. Из них два пожара на 151 гектаре потушили активными действиями, еще один пожар на 19 гектарах ликвидировали после приостановки работ по тушению.

С начала пожароопасного сезона специалисты справились с 224 лесными пожарами на общей площади 25 597,2 гектара. Также потушили один пожар на землях ООПТ площадью семь гектаров и 24 ландшафтных пожара на иных категориях земель площадью 1 000,9 гектара.

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