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НовостиПроисшествия17 июля 2026 0:42

Мошенники выманили у якутян 2,4 миллиона рублей

Прокуратура взяла на контроль расследование трех преступлений
Евгений ПРУДКОВ
Мошенники выманили у якутян 2,4 миллиона рублей

Мошенники выманили у якутян 2,4 миллиона рублей

Фото: Ольга ЮШКОВА.

В республике зарегистрировали три преступления, расследование уголовных дел и проведение процессуальных проверок находятся на контроле прокуратуры. Подробнее - в материале «КП» - Якутия».

В Якутске и Нерюнгри поступили заявления о мошенничествах. Потерпевших обманули на общую сумму 2,4 миллиона рублей. Аферисты действовали по уже известным схемам: одним звонили лжесотрудники оператора сотовой связи, другим рассказывали про необходимость срочной замены домофона. Люди верили и переводили деньги.

Кроме этого, в Нерюнгринском районе возбудили уголовное дело о коммерческом подкупе. Мужчина заплатил за получение свидетельства об обучении на машиниста. При этом фактически саму учебу он не проходил, а документ был нужен для работы.

Сотрудники полиции задержали девять водителей, которые управляли транспортом в состоянии опьянения.

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