В Якутии прорабатывают дополнительные поставки бензина в южные районы Фото: Даниил ОПАРИН. Перейти в Фотобанк КП

Правительство республики прорабатывает дополнительные источники поставок топлива для южных районов Якутии. Об этом на брифинге сообщил министр по делам гражданской обороны и обеспечению безопасности жизнедеятельности населения республики Дмитрий Лепчиков. По поручению руководства республики министерству совместно с профильными ведомствами и нефтяными компаниями отведено три дня на проработку дополнительных источников поставок топлива. По итогам этой работы будут приняты решения. Подробнее - в материале «КП» - Якутия».

Министр подчеркнул, что наиболее напряженная ситуация сейчас сохраняется именно в южной Якутии, где сосредоточен основной автомобильный трафик и сохраняется высокий спрос на бензин. В связи с этим на отдельных АЗС наблюдаются очереди и действуют временные ограничения на отпуск топлива. Конкретные решения по дополнительным объемам топлива представят в ближайшие дни.

Правительство Республики Саха вместе с федеральными органами власти продолжает работу по стабилизации ситуации в регионе. На федеральном уровне уже определены объемы поставок и графики отгрузки на июль и август, достигнуты договоренности о прямых железнодорожных поставках дизеля, сохранены поставки авиационного топлива.

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