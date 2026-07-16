Председатель СК России провел повторный прием сирот из Кузбасса Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Александр Бастрыкин в режиме видеоконференции провел повторную встречу с детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, из Кемеровской области. Первое обращение этой категории граждан к главе Следственного комитета состоялось в феврале 2026 года, когда заявители жаловались на отказ местных властей предоставить им положенное по закону жилье или сертификаты на его приобретение. Один из участников приема тогда рассказал, что воспитывает малолетнего ребенка и вынужден арендовать квартиру. После вмешательства следственных органов его права были полностью восстановлены - в июне 2026 года он получил ключи от собственной квартиры. На повторном приеме часть заявителей уже подтвердила получение жилья или сертификатов, пишет VSE42.Ru.

Однако проблемные моменты сохраняются. В ходе беседы с главой ведомства сироты пожаловались на неудобное расположение предоставленных квартир и трудности с оформлением жилищных сертификатов. Руководитель регионального следственного управления доложил о мерах, принятых по всем озвученным вопросам. Александр Бастрыкин поручил ему продолжать оказывать содействие обратившимся в рамках полномочий Следственного комитета и взял решение всех обозначенных проблем под личный контроль центрального аппарата ведомства.