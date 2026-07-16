Сильные дожди ожидаются в трех районах Якутии 17 июля Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Дожди, местами сильные, обрушатся на Алданский, Нерюнгринский и Олекминский районы 17 июля. Не исключены также грозы. На остальной территории республики возможны небольшие, местами умеренные дожди.

Ветер будет умеренный, но при грозе возможны порывы ветра до 15-20 метров в секунду.

Ночью температура воздуха составит от +15 до +20 градусов. При прояснении, а также на северо-западе и в горах северо-востока будет похолодание до 5-10 градусов.

Днем особой жары ждать не стоит. По информации синоптиков, будет от +21 до +26 градусов. При дождях похолодает до 15-20 градусов, а на севере и вовсе будет от +11 до +16 градусов.

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