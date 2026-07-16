Древние жилища в Якутии признаны объектом археологического наследия. Фото: Управления по охране объектов культурного наследия РС(Я)

В Нижнеколымском районе Якутии три древних неоэскимосских жилища, объединенных названием «Четырехстолбовой I (жилище 1-3)», официально внесены в реестр выявленных объектов археологического наследия республики. Соответствующее распоряжение издало Управление по охране объектов культурного наследия Якутии. Подробнее в материале «КП» - Якутия».

Археологическую находку сделали в 2025 году участники Морской арктической археологической экспедиции на территории государственного природного заповедника «Медвежьи острова». Изыскания проводились силами специалистов Арктического научно-исследовательского центра Якутии и Института археологии и этнографии Сибирского отделения РАН. К работе также подключились Якутское отделение Русского географического общества, национальный парк «Ленские столбы» и заповедник «Медвежьи острова».

Присвоение статуса выявленного объекта археологического наследия означает, что участок, где находятся древние постройки, теперь имеет особый режим охраны. Любые земляные, строительные и хозяйственные работы здесь разрешены только при условии, что памятник останется в сохранности. Проведение археологических исследований должно строго соответствовать требованиям законодательства.

Кроме того, для объекта необходимо создать условия, чтобы граждане могли свободно его посещать. Как сообщает представительство Министерства иностранных дел России в Якутске, теперь земельный участок с жилищами относится к землям историко-культурного назначения.

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