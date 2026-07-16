Работодатели Якутии могут получить компенсацию расходов на охрану труда Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Отделение Социального фонда России по Якутии возмещает страхователям затраты на профилактику производственного травматизма. В 2026 году правом на финансирование воспользовался 381 работодатель, а 48 из них уже получили возмещение. Компании могут направить до 20% от уплаченных за прошлый год страховых взносов на мероприятия по охране труда. При этом при выделении средств на санаторно-курортное лечение сотрудников предпенсионного возраста лимит может быть увеличен до 30%. Подробнее в материале «КП» - Якутия».

Чтобы получить компенсацию, работодателю необходимо до 1 августа 2026 года подать заявление с планом финансового обеспечения предупредительных мер. Для увеличения суммы финансирования срок продлевается до 1 сентября. После выполнения мероприятий до 15 ноября нужно подать второе заявление о возмещении расходов с полным комплектом подтверждающих документов. Специалисты фонда рекомендуют обращаться заранее, не дожидаясь крайних дат.

Заявления принимаются через портал Госуслуг, срок рассмотрения заявки на предупредительные меры составляет 9 рабочих дней, а на возмещение - 15 рабочих дней. Консультацию можно получить по телефонам в Якутске, Мирном, Нерюнгри, Алдане и Ленске.

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