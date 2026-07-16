Житель Якутии повторно сел пьяным за руль, врезался в забор и лишился автомобиля Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Прокуратура Якутска поддержала обвинение в отношении 55-летнего местного жителя, который вновь сел за руль в нетрезвом состоянии, несмотря на предыдущее административное наказание. Подробнее в материале «КП» - Якутия».

Суд установил, что в мае 2026 года мужчина, уже привлекавшийся за езду в пьяном виде, снова управлял автомобилем после употребления алкоголя. По пути домой он не справился с управлением и совершил наезд на забор одной из организаций Якутска.

С учетом позиции государственного обвинителя суд назначил наказание в виде 200 часов обязательных работ с лишением права управлять транспортными средствами на срок 2 года. Кроме того, автомобиль марки Тойота Таун Эйс Ноа, принадлежащий осужденному, конфискован в доход государства. Приговор пока не вступил в законную силу и может быть обжалован.

Наши соцсети: Телеграм-канал, Вконтакте, Одноклассники.

Обратиться в редакцию можно по телефону 8-914-197-70-04, а также по электронной почте tatiana.tsvenger@phkp.ru