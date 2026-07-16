Машина перевернулась, водитель погиб: Смертельное ДТП произошло на федеральной трассе Лена Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Сунтарском районе неизвестный нанес ножевое ранение мужчине 1995 года рождения. Пострадавший госпитализирован с проникающим ранением брюшной полости, подозреваемый уже установлен. Подробнее в материале «КП» - Якутия».

В Якутске зафиксированы кражи велосипеда, двух мотоциклов и угон автомобиля Тойота Хайс. В Таттинском районе в 43 километрах от села Дебдиргэ во время купания утонул мужчина 1979 года рождения, его тело уже обнаружено.

Также в прокуратуру республики поступили сообщения о двух ДТП. Самая тяжелая авария произошла в Нерюнгринском районе на 350 километре федеральной трассы Лена, где водитель 1987 года рождения на Хонде СРВ не справился с управлением, съехал в кювет и перевернулся. От полученных травм мужчина скончался на месте, а трое его пассажиров 1989, 1990 и 1993 годов рождения госпитализированы. Кроме того, за сутки полицейские задержали 16 водителей, управлявших транспортными средствами в состоянии опьянения.

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