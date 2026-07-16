В Якутске стало возможно зарегистрировать брак в городском парке Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

В Якутске у будущих супругов появился романтичный бонус на время ремонта Дворца бракосочетания. Отдел Управления ЗАГС по городу Якутску, расположенный на улице Кирова, 5, начал поэтапное обновление – ремонт не проводился здесь более 20 лет. Первым делом взялись за наружные работы: центральную лестницу приводят в порядок, а чтобы соблюсти температурный режим, все делают летом. Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Якутия».

Чтобы церемонии не срывались, молодоженам предлагают несколько альтернативных локаций на выбор. Можно зарегистрироваться в малом зале того же здания ЗАГСа – его отремонтировали еще в прошлом году, и вход туда отдельный, с торцевой стороны. Но для тех, кто хочет особенной атмосферы, теперь доступны торжественные регистрации на площади Республики и в Городском Парке культуры и отдыха. Все регистрации пройдут строго по графику, так что переживать не стоит.

По вопросам организации торжества можно звонить по телефону 506-467.

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