В Нюрбе мужчина зарезал 64-летнего знакомого в ходе ссоры Фото: Иван ВИСЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

В городе Нюрба Якутии расследуется жестокое убийство на бытовой почве. 41-летний местный житель обвиняется в том, что в ночь с 12 на 13 июля зарезал своего 64-летнего знакомого. Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Якутия».

Все произошло в квартире дома по улице Кузакова после совместного распития спиртного – между мужчинами вспыхнула ссора, переросшая в агрессию. Подсудимый схватил нож и нанес оппоненту несколько ударов в грудную клетку и бедро. Ранения оказались смертельными: пожилой мужчина был доставлен в больницу, но врачи не смогли его спасти.

Соседи, услышавшие крики и подозрительный шум, немедленно сообщили в полицию. Прибывшие на место сотрудники застали обвиняемого прямо в квартире – он не пытался скрыться. Суд по ходатайству следствия избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу. Теперь он будет находиться в СИЗО на время расследования.

Следственный отдел продолжает сбор доказательств: опрашиваются свидетели, проводятся экспертизы, изучаются все обстоятельства конфликта. Обвиняемому грозит наказание вплоть до 15 лет лишения свободы.

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