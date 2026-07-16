В Якутии на двух трассах ввели ограничение для грузовиков до 3,5 тонн Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

В Якутии из-за обильных ливневых дождей власти вынуждены вводить временные ограничения на дорогах, чтобы сохранить полотно и избежать аварий. С 16 июля и до 31 июля вводится ограничение массы для транспортных средств на участке км 946+232 – км 1041+294 трассы «Умнас» (Якутск – Покровск – Олекминск – Ленск – Пеледуй). Максимальная разрешенная масса – 3,5 тонны. Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Якутия».

Аналогичные меры продлены и на трассе «Мухтуя» (Ленск – 1242-й км а/д «Вилюй») на отрезке от 2+790 до 129+250 км, где ранее действовавшее ограничение также продлено до конца месяца.

Ограничения не распространяются на пассажирские автобусы, перевозку продуктов питания, животных, лекарств, всех видов топлива, семян, удобрений, почты и почтовых грузов. Также под исключение попадает транспорт, задействованный в ликвидации ЧС, аварийно-восстановительная техника, машины воинских частей и автомобили для вывоза бытовых отходов и обслуживания сетей водоснабжения и теплоснабжения.

Подрядные организации уже приступили к установке соответствующих дорожных знаков 3.11 «Ограничение массы». Водителей грузового транспорта просят учитывать эти изменения при планировании маршрутов – меры носят вынужденный характер и направлены на безопасность всех участников движения. За дополнительной информацией можно обращаться по единому номеру 112 или по местным номерам: 8(41137) 23-112, 22-112, 30-750, а также по мобильным 89294601112, 89143073188.

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