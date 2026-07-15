Исторический масштаб: Айсен Николаев доложил Владимиру Путину о строительстве 2 ГВт электрогенерации на Дальнем Востоке

Фото: Пресс-служба Главы Республики Саха (Якутия) и Правительства Республики Саха (Якутия)/sakha.gov.ru.

В ходе рабочей встречи в Кремле Президент России Владимир Путин дал положительную оценку инициативам главы Республики Саха (Якутия) Айсена Николаева, касающимся перспективного развития энергетической инфраструктуры на Дальнем Востоке. Эта тема стала одной из центральных в их диалоге.

Айсен Николаев напомнил, что с 2024 года по поручению главы государства он руководит комиссией Госсовета по направлению «Энергетика». Комиссия системно изучает вопросы, связанные с функционированием дальневосточной энергосистемы, — от тарифной политики и обновления сетевого хозяйства до повышения надежности снабжения потребителей.

Особый акцент руководитель региона сделал на масштабных проектах, которые сегодня реализуются на территории Якутии. Он сообщил, что в настоящее время в республике одновременно ведется строительство электростанций общей мощностью около двух гигаватт.

«Благодаря Вашим решениям, Владимир Владимирович, мы сейчас одновременно в Якутии строим два гигаватта энергетических мощностей, которые введем в течение ближайших трех лет. Никогда в истории – ни в советское время, ни тем более в постсоветское – такое количество мощностей энергетических одновременно не строилось», - подчеркнул уникальность этого процесса Айсен Николаев.

В числе ключевых строящихся объектов глава республики назвал Новоленскую ТЭС, вторые очереди Нерюнгринской ГРЭС и Якутской ГРЭС-2, а также другие проекты в сфере гидрогенерации. Параллельно Айсен Николаев затронул проблематику изолированной энергосистемы Дальнего Востока, где сохраняются повышенные тарифы и где, по его убеждению, объективно необходима дополнительная поддержка со стороны государства.

Владимир Путин согласился с доводами главы Якутии. «Вернемся к этому. Я с Вашим подходом согласен», — резюмировал Президент России.