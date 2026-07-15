В Якутске на две недели перекроют улицу Петровского из-за ремонта газопровода Фото: Городская дорожно-транспортная служба Якутска

В столице Якутии вводятся временные ограничения движения в связи с масштабным ремонтом газовых сетей. С 18 июля по 1 августа 2026 года на улице Петровского будет временно прекращено движение транспорта. Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Якутия».

Ограничение затронет участок от здания по адресу Ойунского, 11/1 до пересечения с улицей Петровского. Причина – строительно-монтажные работы по выносу сетей газопровода высокого и низкого давления, которые проводятся в рамках капитального ремонта улицы Ойунского.

В администрации города предупредили, что на время работ проезд по указанному участку будет полностью закрыт для всех видов транспорта. Водителям рекомендуют заранее планировать маршруты и выбирать пути объезда.

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